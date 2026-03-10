Министерство по делам ветеранов отметило ДТЭК за создание инклюзивной среды на поверхности шахты

Реклама

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«Министерша по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова посетила одну из шахт ДТЭК Энерго на Днепропетровщине, которая находится вблизи линии фронта. Она пообщалась с ветеранами прямо на рабочих местах, ознакомилась с инклюзивными решениями на наземной поверхности шахты», - говорится в нем.

На угольном предприятии первым среди промышленных предприятий страны реализован пилотный проект по созданию инклюзивного пространства на наземной поверхности шахты.

«Для нас важно видеть, как на практике работают решения, помогающие ветеранам и ветеранкам возвращаться в профессиональную жизнь. Такие примеры показывают, что бизнес может быть важным партнером государства в создании условий для достойного возвращения защитников и защитниц в гражданскую жизнь», - рассказала Калмыкова во время визита на шахту.

В ДТЭК подчеркнули, что поддержка ветеранов является приоритетом компании, ведь с начала полномасштабной войны свыше 5,5 тыс. работников ДТЭК стали в защиту Украины, почти тысяча уже завершила службу и часть вернулась к работе.

«Системно работаем над тем, чтобы у каждого ветерана было безопасное рабочее место и четкий план возвращения к профессии. Поэтому мы внедряем инклюзивные решения на наших предприятиях, запускаем инструменты подбора вакансий с учетом медицинских ограничений, обучаем и поддерживаем людей. Это помогает команде и делает государство более устойчивым», — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан компанией с лучшей программой по поддержке ветеранов.