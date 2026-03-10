- Дата публикации
Министерство по делам ветеранов отметило ДТЭК за создание инклюзивной среды на поверхности шахты
Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова отметила компанию ДТЭК за создание инклюзивной среды на поверхности шахты.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«Министерша по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова посетила одну из шахт ДТЭК Энерго на Днепропетровщине, которая находится вблизи линии фронта. Она пообщалась с ветеранами прямо на рабочих местах, ознакомилась с инклюзивными решениями на наземной поверхности шахты», - говорится в нем.
На угольном предприятии первым среди промышленных предприятий страны реализован пилотный проект по созданию инклюзивного пространства на наземной поверхности шахты.
«Для нас важно видеть, как на практике работают решения, помогающие ветеранам и ветеранкам возвращаться в профессиональную жизнь. Такие примеры показывают, что бизнес может быть важным партнером государства в создании условий для достойного возвращения защитников и защитниц в гражданскую жизнь», - рассказала Калмыкова во время визита на шахту.
В ДТЭК подчеркнули, что поддержка ветеранов является приоритетом компании, ведь с начала полномасштабной войны свыше 5,5 тыс. работников ДТЭК стали в защиту Украины, почти тысяча уже завершила службу и часть вернулась к работе.
«Системно работаем над тем, чтобы у каждого ветерана было безопасное рабочее место и четкий план возвращения к профессии. Поэтому мы внедряем инклюзивные решения на наших предприятиях, запускаем инструменты подбора вакансий с учетом медицинских ограничений, обучаем и поддерживаем людей. Это помогает команде и делает государство более устойчивым», — отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.
Ранее ДТЭК Ринат Ахметов был признан компанией с лучшей программой по поддержке ветеранов.