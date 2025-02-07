Министерство юстиции США по приказу Трампа распускает оперативную группу по борьбе с российскими олигархами

В США меняют фокус по борьбе с российскими олигархами в противодействие наркокартелям и бандам.

Министерство юстиции США под руководством президента Дональда Трампа останавливает усилия, предпринятые после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, направленные на применение санкций и против олигархов, близких к Кремлю.

Об этом пишет Reuters.

В записке генерального прокурора Пэм Бонди, опубликованной во время волны приказов в ее первый день в должности, но о которых ранее не сообщалось, говорится, что усилия, известные как Task Force KleptoCapture, завершатся как часть смены фокуса и финансирования на борьбу с наркокартелями и международными бандами.

"Эта политика требует фундаментального изменения мышления и подхода", — написала Бонди в директиве, добавив, что ресурсы, которые сейчас выделяются на применение санкций и арест активов олигархов, будут перенаправлены на противодействие картелям.

Усилия, предпринятые в администрации президента-демократа Джо Байдена, были направлены на то, чтобы нагрузить финансы богатых соратников президента России Владимира Путина и наказать тех, кто способствует санкциям и нарушениям экспортного контроля.

Это было частью более широкого толчка, чтобы заморозить Россию на мировых рынках и применить широкомасштабные санкции, наложенные на Москву на фоне международного осуждения войны в Украине.

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Специальная группа выдвинула обвинения против алюминиевого магната Олега Дерипаски и телевизионного магната Константина Малофеева за вероятное нарушение санкций, а также конфисковала яхты, принадлежащие подсанкционным олигархам Сулейману Керимову и Виктору Вексельбергу.

Дела, расследуемые оперативной группой, вероятно, продолжат, но работа больше не будет централизована в штаб-квартире Министерства юстиции.

"Вдруг ли мы увидим всплеск санкционного состояния олигархов, которые хлынут в Соединенные Штаты? Я так не думаю", — сказал Эндрю Адамс, первый руководитель целевой группы, который сейчас работает в юридической фирме Steptoe, — "то, что вы увидите, — это резкое снижение темпов выдвижения обвинений против посреди".

Входящие в состав оперативной группы прокуроры вернутся на предыдущие должности. Согласно директиве изменения будут действовать по меньшей мере 90 дней и могут быть продлены или сделаны постоянными.

Напомним, что Трамп заговорил об улучшении отношений с Москвой. Ранее он обещал прекратить войну в Украине, хотя не обнародовал детальный план. Его детали будут представлены на конференции 14-16 февраля 2025 года в Мюнхене за неделю до того, как война России достигнет трехлетней отметки.

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