Министр агрополитики Роман Лещенко подал в отставку

Обязанности министра возложат на его первого заместителя.

Министр аграрной политики Роман Лещенко подал в отставку.

Политик подтвердил эту информацию "ЭП".

Почему именно Лещенко решил уйти в отставку, пока неизвестно. В скором времени состоится голосование за отставку в Верховной Раде. После этого обязанности министра временно возложат на первого заместителя Лещенко – Тараса Высоцкого.

Также издание узнало, что наиболее вероятной кандидатурой на должность министра агрополитики является глава аграрного комитета Николай Сольский.

Напомним, ранее Роман Лещенко сообщал, что посевная кампания 2022 года начнется там, где это возможно с учетом боевых действий.

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