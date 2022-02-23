Министр экономики Германии: "Было бы разумнее вообще не строить "Северный поток-2"

Германия подготовит доклад по ситуации вокруг "Северного потока-2".
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что в вопросе газопровода "Северный поток-2" было бы разумнее вообще его не строить.
Об этом пишет Tagesschau.
Накануне Германия заявила об остановке сертификации "Северного потока-2".
"Слишком долго у людей была иллюзия, что трубопровод нужно рассматривать только с экономической точки зрения. Однако энергетическую политику всегда следует оценивать с точки зрения политики безопасности и геополитической перспективы", — заявил Хабек.
По словам министра, сейчас «чрезвычайно важно, чтобы Европа и США действовали как одно целое.
Напомним, Еврокомиссия также заявила, что остановка сертификации "Северного потока-2" не влияет на обеспечение ЕС газом.
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