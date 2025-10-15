Министр финансов США подтвердил поддержку Украины и призвал союзников усилить давление на Россию

Флаги / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Реклама

В Вашингтоне министр финансов США Скотт Бессент провел переговоры с премьер-министром Украины Юлией Свириденко, в ходе которых подтвердил твердую позицию Вашингтона по поддержке суверенитета Украины. По сообщению Казначейства США, Бессент поблагодарил украинскую сторону за сотрудничество в рамках Фонда инвестиционного восстановления Украины и отметил важность постоянных экономических и финансовых контактов между двумя странами.

Кроме того, министр финансов США призвал страны "большой семерки" и других партнеров активизировать санкционное давление на Россию. Он подчеркнул, что кроме борьбы с РФ необходимо противодействовать государствам, которые финансируют российскую войну из-за закупки нефти или других форм поддержки.

В ходе встречи были также выделены ключевые направления сотрудничества и усиление санкционных мер по сдерживанию агрессора.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что Палата представителей США приняла оборонный законопроект на $892,6 миллиарда на 2026 стартующий 1 октября финансовый год. В этот бюджет, несмотря на сопротивление многих республиканцев, заложили $400 миллионов в программу помощи Украине в сфере безопасности.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заблокировал предоставление военной помощи Украине через час после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.