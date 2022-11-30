Министр инфраструктуры Александр Кубраков подал заявление на увольнение с должности: в чем причина

Александр Кубраков, возглавлявший Министерство инфраструктуры Украины с 20 мая 2021 года, может занять должность вице-премьер-министра.

В среду, 30 ноября, в Верховную Раду поступило заявление Александра Кубракова на увольнение с должности министра инфраструктуры.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

"В Верховную Раду Украины поступило заявление Кубракова Александра Николаевича об освобождении от должности министра инфраструктуры Украины".

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в сообщении в Telegram пояснил, что увольнение с должности министра является предпосылкой для назначения Александра Курбакова на должность вице-премьер-министра. В тот же день, когда в Раде проголосуют за его увольнение, будет подано постановление о назначении Кубракова вице-премьер-министром и объединение двух министерств — инфраструктуры и региональной политики.

Нардеп уточнил, что голосования в Верховной Раде будут проходить в течение текущей недели.

Александр Кубраков возглавлял Министерство инфраструктуры Украины с 20 мая 2021 года.

Напомним, ранее подал в отставку с должности министра развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев. После этого он был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

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