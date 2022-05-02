Министр иностранных дел Дании посетил Киев: Зеленский рассказал, о чем говорили

Министр иностранных дел Дании посетил Киев: Зеленский рассказал, о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем разговаривал с министром иностранных дел Дании Еппе Кофодом, который 2 апреля посетил Киев.

По словам главы государства, они с главой МИД Дании обсудили весь комплекс вопросов двусторонних отношений, прежде всего оборонных, а также финансовое и политическое взаимодействие.

Об этом Зеленский сообщил в своем видеообращении.

"Вижу прогресс в выполнении договоренностей, которые были достигнуты на переговорах с Премьер-министром Дании. Благодарен. Получил хорошие сигналы", — сказал президент Украины.

Кроме того, Зеленский отметил важность cкоординированного противодействия агрессору. По его словам, Украина ценит активную позицию Дании по поводу ограничительных мер ЕС против РФ и рассчитывает на дальнейшую активную роль Копенгагена в санкционном давлении.

Президент также надеется, что Дания будет поддерживать Украину на пути к членству в ЕС.

Следует отметить, что Дания взяла на себя послевоенное восстановление украинского Николаева вместе с другими международными партнерами. Кроме того, Копенгаген передаст Украине строительную технику для восстановления освобожденных украинских городов.

"Этот шаг – один из результатов договоренностей, достигнутых во время недавних переговоров с Премьер-министром Дании", — говорится на сайте Офиса президента.

Кроме того, Зеленский поблагодарил за то, что Дания возобновляет работу своего посольства в Киеве. По словам президента, это уже 29-е иностранное представительство, вернувшееся в Украину.

Владимир Зеленский встретился с министром иностранных дел Дании

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