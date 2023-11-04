Министр иностранных дел Литвы о мире с РФ: "Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них"

В Литве считают, что "мирное соглашение" для России будет не что иное, как паузой для перевооружения.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис предостерег от стремления заключить мирное соглашение с Россией, ведущее захватническую войну против Украины.

Об этом он заявил в Twitter(X).

"Для России "мирное соглашение" означает лишь "время перевооружиться". Мы опасно близки к тому, чтобы потерять возможность покончить с многовековой имперской агрессией Кремля и обеспечить будущее нескольких континентов. Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы роем для них", — написал Габриелюс Ландсбергис.

Напомним, ранее издание NBC сообщило, что США и Европа начали обсуждать с Киевом возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Украине придется отказаться для достижения договоренности.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинской власти нет намерений садиться за стол переговоров с Россией и по этому поводу со стороны западных партнеров на него не оказывается никакого давления.

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