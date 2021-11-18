Министр Лещенко прокомментировал покушение на себя и рассказал подробности и причины

Министр Лещенко прокомментировал покушение на себя и рассказал подробности и причины

Министр пояснил, что его шантажировали во время пребывания на государственной службе.

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко, на которого готовили покушение, объяснил, что это не связано с его должностью. Его хотели убить из-за событий 2018, когда он еще не был на государственной службе.

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Об этом Роман Лещенко сказал 18 ноября на срочном брифинге.

"Это не имеет отношения к государственной службе. Это — гражданско-правовой спор, в рамках которого в процессуальном законодательстве есть соответствующие решения суда, вступившие в законную силу. И я определял соответствующую позицию, что мошеннические действия соответствующего лица на основании суда будут сформированы с точки зрения юридической ответственности по законодательству США. Меня ничего не связывает с соответствующим лицом, я с ним не общался, я работал в пределах, предусмотренных законодательством, исполняя обязанности государственного служащего", — сказал Роман Лещенко.

Министр добавил, что речь идет о событиях в 2018 году, когда он работал в сфере сельского хозяйства.

"Мошеннические действия гражданина США заключались в том, что он предоставлял семенной материал, представляясь представителем семенной компании США. И было несколько фактов, что этот семенной материал был генетически модифицирован и запрещен для реализации. Во время того, как я занимался политической деятельностью, меня шантажировали И каждое наше действие, которое касалось наведения порядка в земельных отношениях, сопровождалось медийными атаками, фейками, это было с целью дискредитации", — пояснил министр.

Напомним, в Министерстве внутренних дел подтвердили информацию о покушении на министра аграрной политики Романа Лещенко.

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