Министр обороны Болгарии "жалеет о сливе информации" о визите Зеленского

Украинский лидер Владимир Зеленский, вероятно, отправился в Болгарию на фоне неоднозначного отношения страны к помощи Киеву.

Министр обороны Болгарии, куда Владимир Зеленский уехал с официальным визитом, сожалеет о преждевременной утечке информации о визите украинского лидера.

Об этом пишет Politico.

Визит сначала держали в секрете из соображений безопасности, но во вторник дипломатические источники "слили" информацию о планах украинского лидера болгарскому изданию 24 часа.

После этого Тагарев подтвердил визит Зеленского в Болгарию и принес извинения за преждевременное разоблачение информации.

"К такому визиту готовились некоторое время, он не публичен. Жалею, что информация просочилась в открытый доступ", — сказал он.

Следует отметить, что во время своего визита в Болгарию президент Украины, скорее всего, встретится с лидерами, которые придерживаются разных взглядов на Россию. Так, новый премьер-министр Болгарии Николай Денков горячо поддерживает Украину, но ее президент Румен Радев двусмысленно относится к позиции Болгарии в НАТО и враждебно относится к вооружению Киеву. Ожидается, что Зеленский, как глава государства, встретится с Радевым во время такого визита.

Кроме того, правительство Софии недавно объявило о новом пакете военной помощи для Украины.

Отметим, что визит украинского президента состоится после того, как депутаты последнего созыва местного парламента отказались выслушать его обращение, в котором он планировал призвать Болгарию оказать помощь Украине.

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