Министр обороны Британии тайно посетил Киев и говорил с Резниковым

Ни британская, ни украинская стороны не сообщали о состоявшемся на этой неделе визите Бена Уоллеса в Украину.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что на этой неделе посещал Киев, где встречался со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Об этом Уоллес сообщил в Twitter.

"Я был рад на этой неделе посетить своего хорошего друга Алексея Резникова в Киеве, с которым обсудил увеличение военной помощи Украине. Наша поддержка их борьбы с российской агрессией растет и будет продолжаться до 2023 года и дальше", – написал британский министр.

Отметим, что ни британская, ни украинская стороны не сообщали о визите Бена Уоллеса в Украину и деталях переговоров.

Напомним, что постпред Британии при ООН Джеймс Каруки назвал фарсом путинские "референдумы". Он также подчеркнул, что Путин должен немедленно прекратить войну против Украины.

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