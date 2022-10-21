Министр обороны Британии Уоллес не будет бороться за должность премьера: собирается поддержать Джонсона

После 45 дней на посту премьер-министр Британии Лиз Трасс уходит в отставку. Некоторые политики уже пророчат возвращение на этот пост Бориса Джонсона.

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что не собирается бороться за должность следующего премьер-министра страны. При этом Уоллес собирается поддержать кандидатуру Бориса Джонсона.

Об этом пишет издание Sky News.

"По мне, я считаю, что в должности министра обороны я могу быть самым полезным в поддержке безопасности людей. Это работа, которую я выполнял и собираюсь выполнять и дальше. Поэтому я не собираюсь баллотироваться на пост премьер-министра", — отметил Воллес.

Он отметил, что поддержит того кандидата, который "признает очень острые проблемы безопасности", с которыми сталкивается Британия, и кто примет решение инвестировать в оборону. Кроме того, он добавил, что следует сосредоточиться на том, кто принесет единство и сможет выиграть следующие выборы.

"На данный момент я бы склонялся к [кандидатуре] Бориса Джонсона", — отметил Воллес.

При этом он напомнил, что до сих пор продолжаются парламентские расследования по поведению Джонсона.

Следует отметить, что Уоллес стал вторым министром правительства страны, публично поддержавшим Джонсона. Ранее о своей позиции заявил министр по вопросам предпринимательства Джейкоб Рис-Могг.

Отставка Лиз Трасс с должности премьер-министра Британии

Мэри Элизабет "Лиз" Трасс избрали главой правительства Великобритании 6 сентября 2022 года. Она заменила в должности Бориса Джонсона.

Впрочем, 20 октября, во время выступления на Даунинг-стрит, премьер-министр заявила, что уходит в отставку. В должности главы правительства Британии она пробыла всего 44 дня. Это кратчайший термин в истории страны.

Британские медиа пишут, что причинами ее отставки стала радикальная налоговая реформа. Она повлекла за собой хаос в экономике, обвалила фунт стерлингов и не нашла поддержки среди бизнеса страны. Именно из-за провала этой реформы накануне был уволен министр финансов Кваси Квартенга.

Трасс принесла извинения за "ошибки", но заверила, что будет возглавлять Консервативную партию на следующих всеобщих выборах.

При этом недавний опрос среди членов Консервативной партии Британии показывает, что фаворитом среди претендентов на место Лиз Трасс оказался экс-премьер Борис Джонсон.

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