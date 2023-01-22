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Министр обороны Германии анонсировал свою поездку в Украину: первые подробности

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Министр обороны Германии анонсировал свою поездку в Украину: первые подробности

Фото: Associated Press

Визит планируется в течение следующих четырех недель.

Министр обороны Германии Борис Писториус планирует поездку в Украину.

Об этом пишет Bild am Sonntag.

"Несомненно, что я скоро поеду в Украину. Вероятно, это произойдет, возможно, в течение следующих четырех недель", - так он прокоментировал вопрос о том, куда политик отправится в первую очередь на новом посту. 

Отвечая на вопрос о поставках Украине немецких танков Leopard, Писториус заметил, что Германия ведет очень тесный диалог по этому вопросу с международными партнерами, прежде всего с США.

"Чтобы быть хорошо подготовленным к возможным решениям, я поручил своему ведомству проверить все, чтобы мы не теряли времени без необходимости, если случится самое худшее", - резюмировал он.

Напомним, что Борис Писториус стал министром обороны ФРГ и принял присягу.

Он сменил на этом посту Кристине Ламбрехт, объявившую об отставке 16 января.

Ситуация с передачей Украине немецких танков Leopard

Ранне СМИ сообщали, что министр обороны США Ллойнд Остин во время встречи с Писториусом будет настаивать на том, чтобы Берлин дал разрешение на поставку танков Leopard ВСУ.

В то же время немецком Бундестаге партии не смогли вынести на голосование вопрос о предоставлении Украине Leopard 1 и Leopard 2 из-за того, что несколько фракций выступили против.

Также министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что несколько стран объявят о планах отправить в Украину танки немецкого производства.

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Дата публикации
Просмотры
554
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