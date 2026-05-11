Политика
311
1 мин

Министр обороны Германии неожиданно приехал в Киев: что будут обсуждать

Борис Писториус прибыл в Киев для обсуждения оборонного сотрудничества.

Руслана Сивак
Борис Писториус

Борис Писториус / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус приехал в украинскую столицу с официальным визитом.

Об этом сообщает информационное агентство DPA.

Сообщается, что немецкий министр намерен провести ряд переговоров с украинской стороной. Ключевой темой обсуждений станет «расширение сотрудничества в оборонной промышленности с Украиной» .

Борис Писториус подчеркнул, что за время полномасштабного вторжения Украина приобрела уникальные навыки разработки и использования передового вооружения, представляющего интерес для обоих государств.

Он добавил, что официальный Берлин одобряет запуск совместных производственных площадок в сфере обороны. По мнению министра, подобная кооперация позволит нарастить объемы выпуска продукции и обеспечит эффективный технологический обмен.

Напомним, ранее в Германии представили новую комплексную концепцию военной обороны страны при новых условиях безопасности. Министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил об угрозе РФ под руководством диктатора Путина.

