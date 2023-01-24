Министр обороны Германии отреагировал на слухи о "расколе в НАТО" из-за танков для Украины

Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуацию с предоставлением Украине немецких танков Leopard 2 не следует воспринимать как "раскол среди стран НАТО".

Об этом он сказал после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Часто говорят, что между союзниками не хватает единства, что Германия изолирована. Но это не так. Призываю всех не усиливать такое впечатление. Есть партнеры, которые еще обдумывают свои решения, в то время как другие готовы двигаться вперед. Однако это не о разъединенность. Это продолжающийся процесс. НАТО — объединенный, мы будем сотрудничать", — заявил Писториус.

Министр обороны Германии также добавил, что новых решений со стороны Германии по поставкам Украине танков пока нет, но, мол, Берлин "готовит решение, которое будет очень скоро".

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его государство решает вопрос о передаче Украине танков. Однако есть условие — это должно произойти в координации с союзниками, в том числе США.

Читайте также: