Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Министр обороны Германии отреагировал на слухи о "расколе в НАТО" из-за танков для Украины

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
7028
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Министр обороны Германии отреагировал на слухи о "расколе в НАТО" из-за танков для Украины

Фото: Associated Press

Министр обороны Германии Борис Писториус ответил на упреки относительно "раскола в НАТО" из-за промедления с передачей Украине танков Leopard 2.

Новоназначенный министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуацию с предоставлением Украине немецких танков Leopard 2 не следует воспринимать как "раскол среди стран НАТО".

Об этом он сказал после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Часто говорят, что между союзниками не хватает единства, что Германия изолирована. Но это не так. Призываю всех не усиливать такое впечатление. Есть партнеры, которые еще обдумывают свои решения, в то время как другие готовы двигаться вперед. Однако это не о разъединенность. Это продолжающийся процесс. НАТО — объединенный, мы будем сотрудничать", — заявил Писториус.

Министр обороны Германии также добавил, что новых решений со стороны Германии по поставкам Украине танков пока нет, но, мол, Берлин "готовит решение, которое будет очень скоро".

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его государство решает вопрос о передаче Украине танков. Однако есть условие — это должно произойти в координации с союзниками, в том числе США.

Читайте также:

Польша готова предоставить ВСУ танки Leopard 2 без согласия Германии

Польша готова предоставить ВСУ танки Leopard 2 без согласия Германии

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
7028
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация