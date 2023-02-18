Министр обороны Германии Писториус заявил, что Украина должна выиграть войну против РФ

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что попытки России подорвать международный порядок не должны стать успешными.

Об этом Писториус заявил во время Мюнхенской конференции безопасности.

"Многие вещи сегодня отличаются от эры Холодной войны. Но, к сожалению, мы снова сталкиваемся с большой угрозой нашей свободе и безопасности. Россия ведет ужасную агрессивную захватническую войну против Украины. И если бы Путину все удалось, это было бы только начало", — сказал Писториус.

Глава Минобороны Германии подчеркнул, что у России не должна и не достигнет своего империализма и попыток подорвать международный порядок и международную архитектуру мира.

"И потому, что ни дипломатия, ни тяжелые экономические санкции не заставили Путина изменить свои расчеты, то, что мы показали силу — это хороший ответ. Показывать силу — это значит, с одной стороны, укреплять оборону смелых украинских людей. Я горжусь, что имею право сказать, что Германия является одним из лидеров в поддержке Украины", — отметил Писториус.

Он вспомнил, что посетил Киев на прошлой неделе и поговорил с солдатами из передовой, которые сейчас овладевают танками Leopard в Германии.

"Их лица показывают ужасы войны. В то же время я увидел, что мораль не сломана. Самоотверженность и мужество поражают. Я заверил президента Зеленского, что Германия будет помогать Украине так долго, как это будет необходимо, вместе с нашими европейскими и трансатлантическими союзниками", – подчеркнул Писториус.

Руководитель немецкого оборонного ведомства подчеркнул, что Украина должна выиграть эту войну.

"Показывать силу, с другой стороны, — это значит, что мы должны укреплять восточный фланг НАТО, мы должны укреплять себя. Когда Россия атаковала Украину, Альянс отреагировал быстро. Мы можем и будем защищать каждый дюйм территории Альянса", — отметил Писториус.

Напомним, 17 февраля во время выступления на Мюнхенской конференции канцлер Германии Олаф Шольц призвал международных партнеров, имеющих на вооружении боевые танки западного образца, передать их Украине.

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