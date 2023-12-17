Министр обороны Германии призвал страны НАТО готовиться к войне с РФ: "У нас есть несколько лет"

Глава Минобороны Германии призвал серьезно отнестись к угрозам РФ в адрес Грузии, Молдовы и стран Балтии и готовиться к войне.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что Германия и другие страны НАТО должны наращивать производство оружия, чтобы "не отставать от России".

С такими словами он выступил в интервью газете WELT am SONNTAG, пишет Bild.

"Сейчас Путин значительно увеличивает производство оружия в России. По решению Думы рост составит более 60%. Сейчас у нас есть около 5-8 лет, за которые мы должны наверстать упущенное: как в вооруженных силах, так и в промышленности и в обществе"... Иногда у меня создается впечатление, что еще не все осознали, что нам нужно делать больше для обеспечения нашей безопасности... Перед лицом тяжелого кризиса нам нужны вооруженные силы, которые смогут защитить эту страну. И в случае войны тоже", — сказал Писториус.

Издание пишет, что таким образом Писториус практически прямо заявил, что странам НАТО грозит непосредственная военная угроза путинской России.

"Нужно очень серьезно относиться к его (Путину – ред.) угрозам в адрес стран Балтии, Грузии и Молдовы. Это не просто бряцание оружием. В конце этого десятилетия перед нами могут возникнуть опасности", — сказал он.

Напомним, ранее в украинском ГУР оценили запасы и производство оружия в России. Представитель разведки Андрей Юсов сообщил, что РФ дальше производит ракеты и беспилотники. У оккупантов также много ракетных вооружений, которые опасны прежде всего для прифронтовых населенных пунктов. В частности, речь идет о С-300.

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