Министр обороны Германии рассказал, от чего зависит решение о передаче танков Украине

Германия в скором времени решит, передавать ли танки в Украину.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в скором времени будет принято решение о том, отправлять ли танки немецкого производства Leopard в Украину.

Об этом сообщает Sky News.

Чиновник убежден, что правительство ФРГ должно рассмотреть многие факторы передачи танков, а потому — не будет делать поспешного решения. Министр добавил, что речь идет о факторах, включающих вопросы безопасности для немецкого населения.

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Напомним, что ранее министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что Германия не будет запрещать другим странам передавать Украине танки Leopard 2.

Добавим, что немецкий канцлер Олаф Шольц в воскресенье, 22 января, заявил, что его государство решает о передаче Украине танков. Однако есть условие — это должно произойти в координации с союзниками, в том числе США.

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