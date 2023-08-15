Министр обороны Китая едет в Россию и Беларусь, несмотря на возражения Запада

Министр обороны Китая Ли Шанфу посетит Россию и Беларусь в знак поддержки их как "стран, которые Запад пытается изолировать из-за вторжения России в Украину".

Об этом сообщает Yahoo News.

В понедельник, 14 августа Ли Шанфу отправился в шестидневную поездку, во время которой он выступит с речью на Московской конференции по международной безопасности и встретится с руководителями обороны России и других стран.

Министр обороны Китая Ли Шанфу / Фото: Associated Press

По информации российских пропагандистских СМИ, на этой конференции выступит и министр иностранных дел России Сергей Лавров с речью по теме "Поиск большинством стран мира путей развития вне западных механизмов, включая укрепление многосторонних объединений нового типа".

Отмечается, что на мероприятие приглашены представители около 100 стран и восьми международных организаций.

"Обсуждаться будут различные аспекты безопасности в условиях становления многополярного мирового порядка, пути возобновления конструктивного международного сотрудничества в контексте агрессивных претензий евроатлантических элит на мировое господство", — заявляют в российском МИД.

Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь / Фото: Associated Press

В свою очередь, спикер МИД Китая Ван Вэньбинь сослался на заявление Министерства обороны страны и добавил, что лидеры Китая и России "поддерживали стратегическую коммуникацию по разным вопросам".

"Две стороны провели упорядоченный обмен мнениями на высоком уровне по широким темам, в том числе по двустороннему сотрудничеству и вопросам, вызывающим общую обеспокоенность", — сказал Ван Вэньбинь.

Представитель МИД Китая добавил, что "две страны будут продолжать развивать китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство в новую эру". Это была очевидная ссылка на совместное заявление президента России Владимира Путина и его китайского коллеги Си Цзиньпина в Пекине в прошлом году перед полномасштабным вторжением России в Украину, в котором они объявили о "безграничной дружбе".

Министр обороны Китая Ли Шанфу и Министр обороны России Сергей Шойгу / Фото: Associated Press

Присутствие Ли Шанфу на конференции еще больше подчеркивает стремление Китая и России согласовать свою внешнюю политику, пытаясь подорвать возглавляемый Западом либерально-демократический мировой порядок, несмотря на их экономические и репутационные расходы.

После этого китайская делегация поедет к близкому союзнику России Беларуси, чья территория используется во время российского вторжения. Там министр обороны Китая проведет встречи и переговоры с государственным и военным руководством Беларуси и посетит военные объекты.

Следует отметить, что Китай с начала войны в Украине заявляет о нейтралитете в конфликте, но обвиняет США и их союзников в провоцировании России и поддерживает прочные экономические, дипломатические и торговые связи с Москвой. Китай надежно поддержал Россию в противостоянии осуждению США вторжения в Украину на международных форумах, но заявляет, что не будет давать оружие ни одной из сторон войны.

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