Министр обороны назвал ожидаемые сроки нападения РФ на Украину

Резников подчеркнул, что эскалация является "вероятным сценарием, но не обязательным".

Россия стянула более 94 тысяч военных к границам Украины и на оккупированные территории. Украинская сторона рассматривает возможность нового нападения России, который, вероятнее всего, может прийтись на конец января.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время выступления в Верховной Раде 3 декабря.

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"Сейчас вокруг Украины и во временно оккупированном Крыму в постоянной готовности находится 41 батальонно-тактическая группа, из которых 33 на постоянной основе, 8 дополнительно переброшены в Крым. Суммарное количество войск на территории РФ, а также на временно оккупированных территориях, которые могут быть привлечены для эскалации, сегодня оценивается в 94,3 тысяч человек", – сказал Резников.

По его словам, в России сейчас стартовал зимний учебный период вблизи Украины. В свою очередь, украинская разведка наблюдает за этими маневрами и военные укрепляют позиции по самым опасным направлениям.

Резников добавил, что разведка рассматривает все сценарии, включая худшие. Но он подчеркнул, что это не значит, что эскалация обязательно произойдет. Впрочем, он заверил, что " в случае необходимости Украина даст отпор".

"Вероятность эскалации существует, и наиболее вероятным временем достижение готовности к эскалации будет конец января", — сказал глава Минобороны.

Как сообщалось, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в случае атаки со стороны России Украина приведет около 200 тыс. резервистов.

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