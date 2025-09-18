Министр обороны Польши сказал, где проходит их линия безопасности и с какой стороны находится Украина

Владислав Косиняк-Камыш с Денисом Шмыгалем / © Інтерфакс-Україна

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о важности сотрудничества с Украиной.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Линия безопасности Польши проходит на линии фронта в Украине. Я полностью осознаю это и думаю, что для многих, кто пытается об этом забыть где-нибудь в Польше, в мире, нужно еще раз это осознать. Для этого нужно наше сотрудничество, и мы должны его усилить в области приобретения способностей и совместных инициатив», — отметил он на пресс-конференции в Киеве.

Глава Минобороны Польши отметил необходимость использования всех возможностей Польши, Украины и Европы, чтобы реализовывать сотрудничество предприятий, совместные инициативы, строительство заводов.

«У нас большая армия и хотим воспользоваться уже большим опытом украинской армии. Эта война сменила поле боя, изменила восприятие, стратегию, привлечение сил и средств», — добавил Косиняк-Камыш.

Напомним, Украина и Польша создадут общую группу беспилотных авиационных систем.