Министр обороны Польши сказал, где проходит их линия безопасности и с какой стороны находится Украина
Линия безопасности Польши проходит на линии фронта в Украине, отметил министр обороны Польши Владислав Косиняк Камыш.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о важности сотрудничества с Украиной.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Линия безопасности Польши проходит на линии фронта в Украине. Я полностью осознаю это и думаю, что для многих, кто пытается об этом забыть где-нибудь в Польше, в мире, нужно еще раз это осознать. Для этого нужно наше сотрудничество, и мы должны его усилить в области приобретения способностей и совместных инициатив», — отметил он на пресс-конференции в Киеве.
Глава Минобороны Польши отметил необходимость использования всех возможностей Польши, Украины и Европы, чтобы реализовывать сотрудничество предприятий, совместные инициативы, строительство заводов.
«У нас большая армия и хотим воспользоваться уже большим опытом украинской армии. Эта война сменила поле боя, изменила восприятие, стратегию, привлечение сил и средств», — добавил Косиняк-Камыш.
Напомним, Украина и Польша создадут общую группу беспилотных авиационных систем.