Министр обороны получил нового заместителя: им стал известный связист

Правительство назначило Олега Гайдука замминистра обороны Украины.

Министр обороны Алексей Резников получил нового заместителя. Им стал Олег Гайдук.

Соответствующее распоряжение опубликовано на Урядовом портале.

"Назначить Гайдука Олега Васильевича заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации", — говорится в документе.

Кто такой Олег Гайдук

Олег Гайдук – известный украинский связист. С 2021 года возглавляет Совет по информационной и кибербезопасности Украины, созданный Меморандумом СНБО, Минцифры и Госспецсвязи. Также он является директором компании "Трайбекс" и оператора украинской защищенной операционной системы "Сич".

Напомним, что в Киеве в начале 2022 года состоятся первые в Украине киберучения НАТО.

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