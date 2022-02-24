Министр обороны РФ и руководитель администрации Путина попали под санкции ЕС: кто еще в списке

Министр обороны РФ и руководитель администрации Путина попали под санкции ЕС: кто еще в списке

Их фамилии значатся в санкционном списке.

В санкционный список Евросоюза включены высокопоставленные официальные лица РФ, в частности, министр обороны России Сергей Шойгу, руководитель администрации президента Антон Вайно, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Об этом говорится в санкционном списке ЕС.

Также санкции вводятся против руководителя банка ВТБ Андрея Костина, его заместителя Дениса Бортникова, председателя ВЭБа Игоря Шувалова, официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, главы комиссии Совета Федерации по информполитике Алексея Пушкова, журналистов Маргариты Симоньян и Владимира Соловьева.

Санкции также вводятся против военачальников РФ, в частности, против главкома ВМФ РФ адмирала Николая Евменова, заместителя главнокомандующего ВМФ России вице-адмирала Владимира Касатонова, командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова, главкома Сухопутных войск Олега Салюкова, главкома Воздушно-космических сил РФ Сергея Суровикина, командующего ВВС РФ Сергея Дронова.

В списке - лидер КПРФ Геннадий Зюганов, главред МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, журналист ВГТРК Владимир Соловьев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Под санкции попали банк "Россия", Промсвязьбанк, ВЭБ.РФ. ЕС также запретил определенные операции с ценными бумагами правительства РФ и ЦБ, которые будут выпущены после 9 марта 2022 года.

Также Евросоюз запретил приобретение недвижимости и компаний, продажу товаров в сфере транспорта и энергетики в "ЛНР" и "ДНР".

Как сообщалось ранее, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис рассказал, что Европейский Союз готов ввести второй пакет санкций против РФ, если ее армия войдут на территории оккупированного Донбасса. В частности, эти санкции будут касаться сферы торговли.

Читайте также:

Насколько действенны новые санкции против России и что под них подпадает | Новости мира