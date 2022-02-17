Министр обороны США обсудил с коллегами возможную реакцию НАТО на случай обострения ситуации с РФ

Министр обороны США обсудил с коллегами возможную реакцию НАТО на случай обострения ситуации с РФ

Стороны также обсудили недавние дипломатические контакты с Россией.

Министр обороны США Ллойд Остин и его коллеги из Франции Флоранс Парли, Германии Кристина Ламбрехт и Великобритании Бен Уоллес подтвердили важность единства НАТО для противодействия политике России.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Министры согласились с важностью единства НАТО для сдерживания России, спокойствия союзников на восточном фланге альянса и поддержания международного порядка, основанного на правилах.

Стороны также обсудили недавние дипломатические контакты с Россией, и заявили о необходимости деэскалации ситуации, высказались в поддержку территориальной целостности Украины.

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Важность сохранения единства Североатлантического союза Остин обсудил также на отдельной встрече с Ламбрехт. Стороны коснулись возможной реакции НАТО на случай обострения ситуации.

Остин поблагодарил Ламбрехт за быстрое развертывание немецкого персонала для усиления боевой группы передовых сил НАТО в Литве" и за поддержку Берлином развертывания военного персонала США в Германии "для усиления сдерживания и обеспечения безопасности наших союзников на Восточном фланге НАТО.

Встречи Остина состоялись в рамках его визитов в Бельгию, Польшу и Литву.

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