Министр обороны США высказался по поводу перспектив Украины вступить в НАТО

Министр обороны США высказался по поводу перспектив Украины вступить в НАТО

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в будущем Украина сможет подать заявку для присоединения к НАТО, но это может произойти только после завершения войны.

Об этом глава Пентагона сказал во вторник, 26 апреля, во время выступления на авиабазе Рамштайн в Германии, где министры обороны 40 государств мира собрались, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с Россией.

"Это должно быть суверенным решением (самых украинцев - прим)", - цитирует слова Остина корреспондент Укринформа.

Министр обороны США подчеркнул, что Североатлантический альянс всегда будет придерживаться принципа "открытых дверей" для других стран.

Однако присоединение Украины к НАТО, по мнению Остина, возможно, только после того, как завершится война, которую президент страны-агрессора Владимир Путин развязал против Украины.

"Я думаю, что первым шагом - нужно завершить этот конфликт", - отметил глава Пентагона.

Остин уверен, что войну должен завершить Путин, поскольку он ее и начал. Ллойд назвал решение кремлевского диктатора напасть на Украину неоправданным и подчеркнул, что этому нужно положить конец.

"И мы бы действительно хотели, чтобы это произошло", - добавил министр обороны США.

Напомним, 25 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с госсекретарем и министром обороны США. На встрече стороны обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

Денис Шмыгаль рассказал о визите украинской делегации в США и результатах переговоров с партнерами

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