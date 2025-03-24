Министр обороны Украины Умеров прибыл на новый раунд переговоров с представителями США

В настоящее время американская сторона продолжает разговор с российской делегацией.

После общения с россиянами США встретятся с украинской делегацией. Министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл на новый раунд переговоров с представителями Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на мировые информагентства.

В настоящее время американская сторона продолжает разговаривать с делегацией РФ, передают российские СМИ.

В воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии уже прошел один раунд переговоров США и Украины.

Читайте также: