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Министр обороны Украины Умеров прибыл на новый раунд переговоров с представителями США

Министр обороны Украины Умеров прибыл на новый раунд переговоров с представителями США

Министр обороны Украины Рустем Умеров / Фото: ТСН.ua

В настоящее время американская сторона продолжает разговор с российской делегацией.

После общения с россиянами США встретятся с украинской делегацией. Министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл на новый раунд переговоров с представителями Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на мировые информагентства.

В настоящее время американская сторона продолжает разговаривать с делегацией РФ, передают российские СМИ.

В воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии уже прошел один раунд переговоров США и Украины.

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