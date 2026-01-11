- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 377
- Время на прочтение
- 1 мин
Министр обороны Великобритании хочет похитить Путина
Министр считает, что диктатора следует привлечь к ответственности за все преступления.
Министр обороны Британии Джон Хили не прочь похитить президента РФ Владимира Путина, чтобы привлечь его к ответственности за военные преступления.
Об этом пишет The Telegraph.
«Это человек, который нужно остановить. Это война, которую нужно остановить. И наша миссия — поддержать Украину в ее борьбе сегодня и помочь в работе над обеспечением мира», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не считает, что когда-нибудь возникнет необходимость отдать приказ на захват Путина, как это было с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро.
Президент Зеленский после захвата США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро намекнул на необходимость решительных действий в отношении лидеров других авторитарных режимов.
«Если так можно с диктаторами, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше», — отметил украинский президент.