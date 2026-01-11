ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
377
Время на прочтение
1 мин

Министр обороны Великобритании хочет похитить Путина

Министр считает, что диктатора следует привлечь к ответственности за все преступления.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Путин

Владимир Путин / © Associated Press

Министр обороны Британии Джон Хили не прочь похитить президента РФ Владимира Путина, чтобы привлечь его к ответственности за военные преступления.

Об этом пишет The Telegraph.

«Это человек, который нужно остановить. Это война, которую нужно остановить. И наша миссия — поддержать Украину в ее борьбе сегодня и помочь в работе над обеспечением мира», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не считает, что когда-нибудь возникнет необходимость отдать приказ на захват Путина, как это было с венесуэльским диктатором Николасом Мадуро.

Президент Зеленский после захвата США венесуэльского диктатора Николаса Мадуро намекнул на необходимость решительных действий в отношении лидеров других авторитарных режимов.

«Если так можно с диктаторами, то Соединенные Штаты Америки знают, что им делать дальше», — отметил украинский президент.

Дата публикации
Количество просмотров
377
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie