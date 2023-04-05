Министр сельского хозяйства Польши подал в отставку из-за украинского зерна

Польские фермеры недовольны импортом зерна из Украины.
Министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик подал в отставку. Из-за кризиса, вызванного наплывом украинского зерна, польские фермеры были недовольны.
Об этом 5 апреля сообщило Polskie Radio24.
Политик заявил, что ответственность за произошедший в Польше зерновой кризис несет Еврокомиссия.
"Я ушел с должности министра сельского хозяйства и развития сельских районов, видя, что основной постулат фермеров Европейской комиссией не будет исполнен", — пояснил он.
Он пояснил, что Еврокомиссия опубликовала проект продления беспошлинного и неквотированного импорта зерновых из Украины еще на год, который будет действовать до 5 июня 2024 года.
Таким образом, заявка польского правительства на введение тарифов, поданная 31 марта, останется без ответа.
Ковальчик занимал должность министра с октября 2021 года.
Украина экспортирует большую часть своего зерна через сухопутную границу с Польшей в связи с полномасштабным вторжением РФ и затрудненным морским экспортом.
Как пишет Reuters, большое количество украинского зерна, которое дешевле, чем зерно, произведенное в ЕС, оказалось в странах Центральной Европы, ударив по ценам и продажам местных фермеров.
Напомним, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков 18 марта сообщил, что Соглашение по "зерновой инициативе" продлено еще на 120 дней.
Однако в Кремле заявили, что Россия якобы давала согласие на продление зерновых соглашений всего на 60 дней, а не на 120.
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