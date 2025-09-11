- Дата публикации
Министр времен Януковича помогает РФ финансировать войну: СБУ объявила подозрение
СБУ разоблачила схему финансирования войны, в которой задействован Александр Клименко. Он получает доходы от добычи угля на оккупированной территории и платит налоги в российский бюджет.
Служба безопасности Украины собрала доказательства в отношении экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, который помогает России финансировать войну. Упомянутую должность он занимал в правительстве времен президентства Виктора Януковича и входил в близкое окружение его семьи.
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
В СБУ напомнили, что в феврале 2014 года Клименко бежал в Россию. Там он сотрудничает с оккупантами и скрывается от правосудия. По материалам дела, экс-министр основал в Москве финансово-промышленную группу, которая получает доходы с добывающей отрасли на оккупированной территории Луганщины.
В 2024 году Клименко и гендиректор подконтрольного холдинга внесли в его состав захваченную россиянами местную шахту «Белореченская». Это одно из крупнейших в Украине по добыче дорогого антрацита предприятий.
Чтобы взять под контроль шахту, сообщник Клименко заключил соглашение с так называемым «министром топлива, энергетики и угольной промышленности» фейковой «ЛНР» на аренду шахты с последующим ее выкупом. Также было договорено о передаче в состав компании Клименко двух вспомогательных предприятий.
Фигуранты получили в Федеральном агентстве по недропользованию России лицензию на разработку угольных пластов шахты. Для этого экс-министр задействовал личные связи в российском правительстве и оккупационной «администрации» на Луганщине.
«Большую часть полученных доходов вражеские пособники тратят на спонсирование военных формирований рашистов в виде уплаты налогов в российский бюджет», — отметили в СБУ.
Следователи сообщили Клименко и его сообщнику о подозрении в пособничестве государству-агрессору, то есть совершении умышленных действий по предварительному сговору группой лиц с целью нанесения вреда Украине путем реализации и поддержки решений оккупационной администрации РФ.
Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, в 2019 году суд заочно взял под стражу Клименко по подозрению в том, что он в период 2012-2013 годов завладел средствами госбюджета Украины на общую сумму 3,1 млрд грн. Произошло это путем незаконного возмещения из бюджета НДС на счета трех фиктивных предприятий.
Уже в следующем году суд отменил заочный арест Клименко, потому что он не был объявлен в международный розыск.
В феврале 2023 года президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства нескольких экс-министров и чиновников времен президентства Януковича, среди которых оказался и Клименко.