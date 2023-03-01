Министр юстиции поженил двух депутатов Верховной Рады (фото)

Жених отметил – оказывается, в парламенте можно встретить не только друзей и оппонентов.

Народные депутаты Украины от "Голоса" и "Слуги народа" Ярослав Железняк и Ольга Коваль поженились в Киеве 1 марта.

Об этом сообщил Железняк, опубликовав в Сети соответствующее фото с церемонии.

Судя по сообщению депутата, пару поженил сам министр юстиции Денис Малюська.

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"В первый день весны этот усатый дядька (Малюська – ред.) сказал, что теперь на одну семью в Украине стало больше. В свободной и несгибаемой стране, благодаря нашим защитникам", – говорится в сообщении жениха.

"Оказывается, в Раде можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь", – добавил Железняк.

Оказывается, в Раде можно встретить не только друзей и оппонентов, но и настоящую любовь. В первый день весны этот... Опубликовано Ярославом Железняком Среда, 1 марта 2023 г.



Напомним, что жениться в Украине стало гораздо проще. Ведь теперь заявление о регистрации брака можно подать через "Дию" за менее чем 15 мин. Придется только в день женитьбы явиться в ЗАГС.

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