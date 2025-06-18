Министра обороны Умерова вызвали в Раду: в чем причина

Министр обороны Украины Рустем Умеров / © Associated Press

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Министра обороны Украины Рустема Умерова вызывают в Верховную Раду с докладом по фортификациям в прифронтовых областях.

Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

«Вызвали в Раду министра обороны Умерова с докладом по фортификациям по Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской области! Я выдвинул это предложение на срочное голосование и его поддержали!», — написал он.

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Напомним, ранее мы писали о том, что военный обозреватель Денис Попович рассказывал, что фортификации, построенные в 2023-м и в начале 2024 года, уже неэффективны из-за изменения тактики ведения боевых действий

Также заместитель начальника управления инженерных войск полковник Владимир Гусар заявлял, что в Украине строительство укреплений происходит по плану. Подразделения инженерных войск, которые занимаются возведением фортификационных сооружений, обеспечены всеми необходимыми материалами и средствами.