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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Министра обороны Умерова вызвали в Раду: в чем причина

Парламент должен заслушать министра обороны о состоянии защитных сооружений в регионах.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Министр обороны Украины Рустем Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров / © Associated Press

Министра обороны Украины Рустема Умерова вызывают в Верховную Раду с докладом по фортификациям в прифронтовых областях.

Об этом рассказал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram.

«Вызвали в Раду министра обороны Умерова с докладом по фортификациям по Сумской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской области! Я выдвинул это предложение на срочное голосование и его поддержали!», — написал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что военный обозреватель Денис Попович рассказывал, что фортификации, построенные в 2023-м и в начале 2024 года, уже неэффективны из-за изменения тактики ведения боевых действий

Также заместитель начальника управления инженерных войск полковник Владимир Гусар заявлял, что в Украине строительство укреплений происходит по плану. Подразделения инженерных войск, которые занимаются возведением фортификационных сооружений, обеспечены всеми необходимыми материалами и средствами.

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