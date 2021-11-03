Министры не пришли в Раду на рассмотрение собственных отставок: назвали причину

Министры не пришли в Раду на рассмотрение собственных отставок: назвали причину

Сегодня, 3 ноября, нардепы отправили в отставку сразу пять министров.

Четверо из пяти министров, отставки которых рассматривались в парламенте 3 ноября, не пришли на заседание ВР. Глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что чиновники не пришли на рассмотрение собственных отставок по просьбе монобольшинства.

Об этом он сообщил на брифинге в кулуарах парламента.

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"Не отчитывались министры, потому что это мы их попросили, чтобы ускорить процесс прохождения законов. Из-за поправок, бюджету затянулось. У нас очень большой долг по прохождению законопроектов. И ускоряем для того, чтобы в этот политический сезон мы проголосовали все, что у нас есть. ", — заявил Арахамия.

Арахамия напомнил об обысках у бывшего первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко. В налоговой сообщают, что обыски проводятся в ГНС по делу о нарушении налогового законодательства предприятиями Полтавской области.

"Мне кажется, что это правильно, у нас нет людей, которых мы будем покрывать, если кто-то делает. Мне кажется, давно назрел вопрос перезагрузки налоговой системы", — отметил политик.

Напомним, депутаты Верховной Рады 3 ноября уволили с должностей сразу пятерых министров. Так, без руководителей остались Минсреды, Минэкономики, Минобороны, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий и Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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