О теме встречи не сообщается.

Министры обороны НАТО проведут чрезвычайную встречу в режиме телеконференции 16 марта под председательством генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Об этом свидетельствует опубликованная 8 марта информация на сайте Североатлантического Альянса.

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"Встреча Североатлантического Совета на уровне министров обороны состоится в среду, 16 марта 2022 года. Министры встретятся в формате защищенной телеконференции", – говорится в сообщении.

НАТО будет транслировать все публичные компоненты на своем веб-сайте. Ожидается, что Столтенберг выйдет в прессу перед встречей и проинформирует журналистов после нее.

Напомним, 8 марта президент Украины Владимир Зеленский выступил перед парламентом Великобритании с заявлением, что "альянсы бездействуют" и "гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля", намекнув на то, что НАТО отказывается закрыть небо над Украиной.

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