Министры США и Польши обменялись мнениями об усилении сдерживания на восточном фланге НАТО

Лидеры выразили свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.
Министры обороны США и Польши Ллойд Остин и Мариуш Блащак в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию на российско-украинской границе.
Об этом информирует Пентагон.
"Лидеры выразили свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также неизменную приверженность наращиванию оборонительного потенциала вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что министры обсудили "продолжающееся неспровоцированное наращивание военной мощи России вокруг Украины", а также "обменялись мнениями об усилении сдерживания на восточном фланге НАТО".
Министры двух стран "подчеркнули важность сохранения единства НАТО и договорились продолжать тесное сотрудничество в это критическое время", указали в Пентагоне.
Напомним, в США учли позицию Киева по российским предложениям в сфере безопасности и сообщили украинское правительство о содержании ответов на ультиматумы Кремля.
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