Минобороны Польши озвучило позицию относительно отправки своих войск в Украину

Польша поддерживает Украину дипломатически и экономически, но не военным путем.

Польша поддерживает Украину и ее интеграцию с Европой, но позиция относительно отправки военных остается неизменной.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет Politico.

"Польша поддерживает близость Украины к нам, ее интеграцию с Европой", — заявил Косиняк-Камиш, не раскрывая позицию Варшавы относительно приглашения, но подчеркнув, что интеграция самой Польши с Западом заняла более десяти лет.

При этом он отметил, что позиция его страны относительно отправки своих военных остается неизменной. Польша не поддерживает отправку своих солдат в Украину, несмотря на идеи Макрона и предложения соратников Трампа по введению европейских миротворцев после возможного мирного урегулирования с Россией.

"Польша изначально заявила, что не рассматривает вариант отправки войск в Украину", — подчеркнул польский министр.

Напомним, Британия, Франция и Северная Европа поддерживают отправку миротворцев в Украину после прекращения огня, в то время как Германия и другие страны выступают против.

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