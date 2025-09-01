- Дата публикации
Категория
Политика
Минобороны РФ показало карту с "отрезанными" Одесчиной и Николаевщиной
Западные аналитики предполагают, что карта от Минобороны России может отражать реальные военные цели Кремля.
Министерство обороны России обнародовало видео, где во время выступления начальника Генштаба Валерия Герасимова видно карту Украины с обозначенными «новыми границами».
На это обратило внимание издание «Агентство».
На карте Одесская и Николаевская области, а также части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, которые еще остаются под контролем Украины, отделены от остальной территории государства и объединены с оккупированными районами.
Журналисты обратили внимание, что линия, которой эти регионы «отрезаны», тянется вплоть до границы с Молдовой и Румынией.
Главный внешнеполитический корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов предположил, что эта карта, «вероятно, отражает российские военные цели в Украине (охватывающие половину страны, включая Харьков и Одессу)».
Напомним, 30 августа Герасимов заявил, что с весны 2025 года российские войска захватили 3500 кв. км территории Украины и 149 населенных пунктов, а на севере Сумщины якобы — еще 210 кв. км и 13 сел. Также он сообщил о якобы российском контроле над 99,7% Луганской, 79% Донецкой, 76% Херсонской и 74% Запорожской областей.
В Институте изучения войны расценили эти заявления как часть информационной кампании Кремля, направленной на западную аудиторию. Аналитики отметили, что российское руководство сознательно преувеличивает масштабы продвижения. Цель — создать впечатление неотвратимости российского наступления и подтолкнуть союзников Украины к давлению на Киев ради уступок.