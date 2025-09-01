Минобороны РФ показало карту с "отрезанными" Одесчиной и Николаевщиной

Карта Украины с «отрезанными» территориями во время выступления Валерия Герасимова / © скриншот с видео

Министерство обороны России обнародовало видео, где во время выступления начальника Генштаба Валерия Герасимова видно карту Украины с обозначенными «новыми границами».

На это обратило внимание издание «Агентство».

На карте Одесская и Николаевская области, а также части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей, которые еще остаются под контролем Украины, отделены от остальной территории государства и объединены с оккупированными районами.

Журналисты обратили внимание, что линия, которой эти регионы «отрезаны», тянется вплоть до границы с Молдовой и Румынией.

Главный внешнеполитический корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов предположил, что эта карта, «вероятно, отражает российские военные цели в Украине (охватывающие половину страны, включая Харьков и Одессу)».

Напомним, 30 августа Герасимов заявил, что с весны 2025 года российские войска захватили 3500 кв. км территории Украины и 149 населенных пунктов, а на севере Сумщины якобы — еще 210 кв. км и 13 сел. Также он сообщил о якобы российском контроле над 99,7% Луганской, 79% Донецкой, 76% Херсонской и 74% Запорожской областей.

В Институте изучения войны расценили эти заявления как часть информационной кампании Кремля, направленной на западную аудиторию. Аналитики отметили, что российское руководство сознательно преувеличивает масштабы продвижения. Цель — создать впечатление неотвратимости российского наступления и подтолкнуть союзников Украины к давлению на Киев ради уступок.