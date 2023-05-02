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Минобороны России изменило свою риторику об обстрелах Украины — ISW

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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Минобороны России изменило свою риторику об обстрелах Украины — ISW

Российские военные блоггеры утверждали, что ракеты поразили украинские системы ПВО / Фото: Associated Press

Российские войска нанесли очередной масштабный ракетный удар по Украине в ночь на 1 мая.

Об этом пишет ISW.

Украинские источники сообщили, что девять стратегических бомбардировщиков Ту-95 и два Ту-160 взлетели из Мурманской области и вблизи Каспийского моря и выпустили 18 Х-101/555 крылатых ракет в Украине.

Геолокационные кадры из Павлограда Днепропетровской области показывают, что одна из ракет попала в Павлоградский химический завод и повлекла за собой сильный взрыв при ударе.

Министерство обороны России 1 мая заявило, что удары были нанесены украинским военно-промышленным объектам и успешно разрушено производство военного сырья.

Также Минобороны России недавно изменило свою риторику и активно описывает кампании, вероятно, пытаясь изобразить проактивный подход к растущей озабоченности российского информационного пространства по отношению к украинскому контрнаступлению.

Российские военные блоггеры утверждали, что ракеты поразили украинские системы ПВО и транспортный узел в Павлограде.

В то же время представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что тот факт, что и Ту-95, и Ту-160 несли гораздо меньше ракет, чем их максимальная нагрузка, говорит о том, что Россия продолжает бороться с адекватным производством таких боеприпасов.

Напомним, что в ночь на 1 мая РФ в очередной раз атаковала Украину. Силы ПВО сбили 15 из 18 ракет.

В частности, российские кафиры атаковали Павлоград. По последним данным, пострадали 35 человек.

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Дата публикации
Просмотры
797
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