Минобороны России изменило свою риторику об обстрелах Украины — ISW

Российские войска нанесли очередной масштабный ракетный удар по Украине в ночь на 1 мая.
Об этом пишет ISW.
Украинские источники сообщили, что девять стратегических бомбардировщиков Ту-95 и два Ту-160 взлетели из Мурманской области и вблизи Каспийского моря и выпустили 18 Х-101/555 крылатых ракет в Украине.
Геолокационные кадры из Павлограда Днепропетровской области показывают, что одна из ракет попала в Павлоградский химический завод и повлекла за собой сильный взрыв при ударе.
Министерство обороны России 1 мая заявило, что удары были нанесены украинским военно-промышленным объектам и успешно разрушено производство военного сырья.
Также Минобороны России недавно изменило свою риторику и активно описывает кампании, вероятно, пытаясь изобразить проактивный подход к растущей озабоченности российского информационного пространства по отношению к украинскому контрнаступлению.
Российские военные блоггеры утверждали, что ракеты поразили украинские системы ПВО и транспортный узел в Павлограде.
В то же время представитель ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что тот факт, что и Ту-95, и Ту-160 несли гораздо меньше ракет, чем их максимальная нагрузка, говорит о том, что Россия продолжает бороться с адекватным производством таких боеприпасов.
Напомним, что в ночь на 1 мая РФ в очередной раз атаковала Украину. Силы ПВО сбили 15 из 18 ракет.
В частности, российские кафиры атаковали Павлоград. По последним данным, пострадали 35 человек.
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