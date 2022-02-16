На кадрах десятки единиц техники пересекают мост через Керченский пролив.
Минобороны России обнародовало видео, как вывозит из оккупированного Крыма военную технику после учений.
На обнародованных пропагандистским изданием ТАСС кадрах видно, как ночью эшелон военной техники через Керченский мост возвращается из оккупированного Крыма якобы в места постоянной дислокации.
"Эшелон с военной техникой подразделений ЮВО (ред. — Южного военного округа) пересек Крымский мост на пути к пунктам постоянной дислокации после завершения плановых учений", — говорится в описании к видео.
Напомним, 15 февраля в Минобороны России объявили о завершении ряда военных учений и о начале отвода войск. В то же время Джо Байден заявил, что угроза полномасштабной российской агрессии против Украины и далее реальна. Соединенные Штаты пока не зафиксировали отвода войск России от украинских границ, где в настоящее время находится 150 тыс. российских солдат, подчеркнул президент США.
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