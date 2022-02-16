На кадрах десятки единиц техники пересекают мост через Керченский пролив.

Минобороны России обнародовало видео, как вывозит из оккупированного Крыма военную технику после учений.

Также читайте Заявление Минобороны РФ об отводе войск: что думают в НАТО и ЕС

На обнародованных пропагандистским изданием ТАСС кадрах видно, как ночью эшелон военной техники через Керченский мост возвращается из оккупированного Крыма якобы в места постоянной дислокации.

"Эшелон с военной техникой подразделений ЮВО (ред. — Южного военного округа) пересек Крымский мост на пути к пунктам постоянной дислокации после завершения плановых учений", — говорится в описании к видео.

Скриншот с видео ТАСС

Напомним, 15 февраля в Минобороны России объявили о завершении ряда военных учений и о начале отвода войск. В то же время Джо Байден заявил, что угроза полномасштабной российской агрессии против Украины и далее реальна. Соединенные Штаты пока не зафиксировали отвода войск России от украинских границ, где в настоящее время находится 150 тыс. российских солдат, подчеркнул президент США.

Читайте также: