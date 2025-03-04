Министерство образования в администрации президента США Дональда Трампа возглавила спонсорка республиканской партии и экс-руководительница организации, выступающей за рестлинг. Речь идет о Линде Макмэн.

Об этом пишет CNN.

Трамп сделал ликвидацию департамента главной целью своей администрации и выразил надежду, что Макмэн "останется без работы", возглавив сокращение или ликвидацию департамента.

Сенат проголосовал 51-45 за утверждение ее на этот пост. Это уже 22 кандидатура президента, утвержденная палатой с момента его инаугурации.

Ранее говорилось, что президент США Дональд Трамп может сначала отменять санкции против России, а уже потом надеяться, что президент РФ Владимир Путин пойдет на новые уступки американской администрации. Такая политика будет лишь демонстрацией очередной слабости Трампа и только увеличит аппетиты Москвы и Пекина.

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