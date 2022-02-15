Минская удавка: смотрите общий марафон "Права на владу" и "Твого вечора" 15 февраля

Общественно-политическое ток-шоу "Право на владу" и программа "Твій вечір" продолжают общий марафон.
В этот вечер ведущие Наталья Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями студии о ловушке, в которую загнали Украину Минские соглашения.
- Почему в Москве якобы добиваются выполнения Минских соглашений, но вместе с тем разрушают их, в частности, и из-за подготовки признания так называемых "ДНР"/"ЛНР"?
- Какой план выхода из тупика у украинской власти?
Гости:
- вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,
- народный депутат, внефракционная, Луганская область, Виктория Гриб,
- политический эксперт Владимир Фесенко,
- общественный деятель Олесь Доний,
- юрист Геннадий Друзенко
- и другие.
Смотрите совместный марафон "Права на владу" и "Твого вечора" во вторник, 15 февраля, в 21:45 на телеканале "1+1". Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на страницах ТСН.ua в Facebook и YouTube.