Минская удавка: смотрите общий марафон "Права на владу" и "Твого вечора" 15 февраля

Общественно-политическое ток-шоу "Право на владу" и программа "Твій вечір" продолжают общий марафон.

В этот вечер ведущие Наталья Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями студии о ловушке, в которую загнали Украину Минские соглашения.

Почему в Москве якобы добиваются выполнения Минских соглашений, но вместе с тем разрушают их, в частности, и из-за подготовки признания так называемых "ДНР"/"ЛНР"?

Какой план выхода из тупика у украинской власти?

Гости:

вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,

народный депутат, внефракционная, Луганская область, Виктория Гриб,

политический эксперт Владимир Фесенко,

общественный деятель Олесь Доний,

юрист Геннадий Друзенко

и другие.

Смотрите совместный марафон "Права на владу" и "Твого вечора" во вторник, 15 февраля, в 21:45 на телеканале "1+1". Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на страницах ТСН.ua в Facebook и YouTube.