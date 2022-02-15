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Минская удавка: смотрите общий марафон "Права на владу" и "Твого вечора" 15 февраля

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Минская удавка: смотрите общий марафон "Права на владу" и "Твого вечора" 15 февраля

Общественно-политическое ток-шоу "Право на владу" и программа "Твій вечір" продолжают общий марафон.

В этот вечер ведущие Наталья Мосейчук и Егор Гордеев будут говорить с гостями студии о ловушке, в которую загнали Украину Минские соглашения.

  • Почему в Москве якобы добиваются выполнения Минских соглашений, но вместе с тем разрушают их, в частности, и из-за подготовки признания так называемых "ДНР"/"ЛНР"?
  • Какой план выхода из тупика у украинской власти?

Гости:

  • вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,
  • народный депутат, внефракционная, Луганская область, Виктория Гриб,
  • политический эксперт Владимир Фесенко,
  • общественный деятель Олесь Доний,
  • юрист Геннадий Друзенко
  • и другие.

Смотрите совместный марафон "Права на владу" и "Твого вечора" во вторник, 15 февраля, в 21:45 на телеканале "1+1". Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на страницах ТСН.ua в Facebook и YouTube.

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