Минские соглашения необходимо пересмотреть – президент Финляндии

По словам финского президента, одной из самых трудных тем для урегулирования в соглашении будет требование России предоставить автономию временно оккупированным территориям Украины.

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Минские соглашения следует пересмотреть, чтобы найти решение для выхода из "кризиса", продолжающегося между Украиной и Россией.

Об этом пишет Reuters.

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Ниинисте сообщил, что во время недавнего разговора с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным тот сам упомянул о Минских соглашениях.

"Возможным решением и наиболее возможным решением (в текущей ситуации) может быть выполнение Минских соглашений или достижение значительного прогресса в их реализации", — сказал Ниинисте.

Относительно списка требований России в контексте Минских договоренностей Ниинисте отметил, что продолжение контроля над вооружениями и уход от возможных военных рисков являются одними из ключевых моментов, которые могут привести к выходу из нынешнего "тупика" в переговорах по урегулированию конфликта.

В частности, по словам финского президента, одной из самых трудных тем для урегулирования в соглашении будет требование России предоставить автономию временно оккупированным территориям Украины .

Напомним, ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Россия направила запросы о "гарантиях безопасности" всем странам-членам ОБСЕ.

После этого страны Европейского Союза начали работу над общим ответом на письмо от России с требованием юридически предоставить ей так называемые "гарантии безопасности".

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