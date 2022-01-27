"Минские соглашения являются основой для работы": появился текст декларации советников "нормандского формата"

Стороны договорились снова встретиться в Берлине через две недели.

Елисейский дворец – резиденция президента Франции – представил декларацию советников глав государств и правительств "нормандского формата".

Об этом сообщает сайт президента Франции Эммануэля Макрона.

Речь идет о том, что в Париже прошла встреча советников глав государств и правительств "нормандского формата" с участием соответствующих представителей министерств иностранных дел.

elysee.fr

"Они подтверждают, что Минские соглашения являются основой для работы в "нормандском формате", и остаются преданными смягчению текущих разногласий в будущей работе. Они поддерживают безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, несмотря на разногласия по другим вопросам, связанным с выполнением Минских договоренностей", — говорится в тексте декларации.

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Также собравшиеся обсудили важность деятельности Трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп для активизации быстрого прогресса в имплементации Минских договоренностей.

Советники договорились снова встретиться в Берлине через две недели.

Напомним, сегодняшнюю встречу советников лидеров "нормандского формата" руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал "реанимацией" самого "нормандского формата".

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