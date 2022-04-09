"Минского процесса не будет, и мы сможем их "мочить" — Арестович об окончании войны

Страна может восстанавливать экономику.

Эта фаза войны кончается.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью "Телеграфу".

"Например, они взяли половину ООС, мы взяли половину. Дальше у них нет сил наступать. Война становится позиционной. Они стоят на месте, бьют по нам и мы бьем по ним. Однако проблема в том, что они должны обеспечиваться по чужой территории, особенно, что касается юга, где это не налажено, однако мы будем по ним бить, делать это будет проще по стационарным целям, чем по движущимся колоннам, и партизаны наши будут воевать, мы же на своей территории. Их командование станет перед очень непонятной альтернативой: либо стоять на месте и получать "люлей" от нашей авиации, ракетных войск, партизан, либо выходить, либо очередная волна мобилизации всех срочников и резервистов. Но если мы похоронили элитные подразделения, то какое будет качество резервистов? Кроме того, идет помощь от Запада. После Бучи и Гостомеля пойдет и тяжелая помощь, о которой мы долго говорили. Это та самая тяжелая техника, о которой мы так долго говорили. И в позиционной борьбе у нас будет преимущество. Я не вижу, как война может продолжаться. Другое дело, если они откачиваются в зону ООС и где-то на юге, так такая война, как у нас была до этого 8 лет, может длиться еще несколько лет. Они могут позволить себе удерживать захваченные территории", — заметил он.

Арестович убежден, что "впрочем, это не удары по городам, и страна может восстанавливать экономику.

"Просто линия фронта теперь будет больше. Но и Минского процесса не будет, и мы сможем их "мочить", — заметил советник.

А из Херсона, Мелитополя и других оккупированных городов будут очищены.

"Есть еще одна легенда об этой войне. Мол, пока вы там ведете переговоры, вы даете врагу возможность перегруппироваться и собраться с силами. Воспользоваться переговорами можно только в одном случае: когда мы останавливаем боевые действия, а они подло пользуются паузой. Но мы не только не останавливаем, мы их интенсифицируем. Мы на многих участках перешли в наступление. Кроме того, наготове уже шестой и седьмой пакеты санкций. Они обещают. Пока я на поле боя не увижу, то не поверю. Но мы помним, что изменения накапливаются постепенно, а реализуются скачкообразно. Вот они и накапливали, а после Бучи и Гостомеля начали реализовываться. Теперь нельзя быть нейтральными и говорить, что вина лежит на обеих сторонах. Приходится занимать позицию", - подчеркнул Арестович.

Читайте также:

Арестович доложил о текущей ситуации по российскому вторжению по состоянию на 7 апреля