МинВОТ возглавит Верещук, министром обороны станет Резников, — решение фракции "Слуга народа"

Представители президентской партии в парламенте приняли ряд кадровых решений.

На заседании фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде в понедельник, 1 ноября, был принят ряд решений, касающихся кадровых назначений.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Как говорится в сообщении, фракция монобольшинства пришла к согласию относительно изменений в составе правительства: министерство обороны возглавит Алексей Резников, который был министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а на его место будет назначена Ирина Верещук.

Первый вице-премьер-министр, министр экономики Алексей Любченко намерен подать заявление об отставке, а в его должности "слуги народа" видят заместитель руководителя офиса президента Юлию Свириденко.

Уже подал в отставку Олег Урусский, возглавлявший министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. В это министерское кресло, вероятно, пересядет глава Таможенной службы Павел Рябикин.

Кроме того, кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады утвержден Вячеслав Штучный, который уже состоял в этой должности с сентября 2019 года по июль 2020 года.

Также на заседании избран первым заместителем председателя фракции "Слуга Народа" Анатолий Мотовиловец.

Вероятно, процедура увольнения членов правительства состоится в Верховной Раде в среду, 3 ноября. В четверг народные депутаты будут голосовать за назначение новых министров.

Напомним, по предварительным результатам подсчета голосов в Центральной избирательной комиссии определились лидеры выборов в Верховную Раду, которые проходили в воскресенье, 31 октября, в округе №184 (Херсонская область) и округе №197 (Черкасская область). Побеждают представители партии "Слуга народа".

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