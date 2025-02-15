"Мир благодаря силе": Зеленский призвал Палату представителей Конгресса США продолжить военную поддержку

Глава государства подчеркнул, что цена, которую платят союзники, поддерживая Украину, может быть значительно больше, если Россия атакует Европу.

В Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с конгрессменом Майком Тернером.

Об этом сообщает сайт Офиса президента Украины.

Глава государства поблагодарил неизменную двухпартийную поддержку украинского народа в борьбе против российской агрессии.

Президент подчеркнул, что цена, которую платят союзники, поддерживая Украину, может быть значительно больше, если Россия атакует Европу. Именно поэтому так важно сейчас максимально помочь нашему государству, продолжить военную поддержку и достичь гарантированного и продолжительного мира на основе подхода "мир благодаря силе".

Владимир Зеленский проинформировал о ситуации на поле боя и результатах защитной операции в Курской области. Также он отдельно рассказал об угрозах, которые создает участие Северной Кореи в реальных боевых действиях с последующим экспортом войны в Тихоокеанский регион, который является стратегическим интересом США.

Одна из ключевых тем встречи – продолжение оборонной помощи Украине, наработка законодательных инициатив в поддержку нашего государства и обеспечение надежных гарантий безопасности.

Отдельно речь шла о развитии экономического и высокотехнологичного оборонного партнерства между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский пообщался с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры государств обсудили справедливое окончание войны.

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