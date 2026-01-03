Мир близко, но есть условие: в NYT рассказали, что известно о гарантиях безопасности для Украины

ВСУ на фронте / © Associated Press

Переговоры Украины с Соединенными Штатами и европейскими партнерами приблизили стороны к потенциальному мирному соглашению с Россией. Впрочем, в Киеве отмечают: ни один документ не будет иметь смысла без четких и действенных гарантий безопасности для Украины.

Об этом пишет The New York Times .

Президент Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что мир возможен только при условии, что Украина получит надежный механизм защиты от повторной агрессии РФ. Именно вопрос гарантий безопасности остается самым сложным и одновременно ключевым в переговорах.

Пока до конца не понятно, какие именно страны готовы взять на себя обязательства защищать Украину в случае нового нападения и как эти гарантии будут работать на практике.

3 января в Украину прибыли 18 советников по национальной безопасности от стран-партнеров. Они принимают участие в обсуждении проекта мирного плана, системы гарантий безопасности и плана восстановления страны.

По словам Зеленского, работа над ключевыми документами — гарантиями безопасности, экономическим восстановлением и поэтапным прекращением войны — продвигается быстро. Президент выразил надежду, что согласование основных положений может быть завершено уже в январе.

В ближайшие дни также продлятся переговоры с так называемой «коалицией желающих», а впоследствии запланированы отдельные встречи с представителями США.

Украинская настойчивость по вопросу гарантий объясняется прошлым опытом. Одним из самых болезненных примеров остается Будапештский меморандум 1994 года, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на заверения безопасности со стороны России, США и Великобритании.

Документ не содержал конкретных обязательств по военной помощи, что, по мнению украинских чиновников, позволило России безнаказанно начать агрессию в 2014 году с аннексии Крыма.

Что могут предложить партнеры

В проекте обсуждаемого мирного плана говорится о возможности предоставления Украине гарантий безопасности, приближенных к статье 5 НАТО — принципу коллективной обороны. Среди потенциальных гарантов называют США, НАТО и отдельные европейские страны.

Также предусмотрено сохранение численности Вооруженных сил Украины на уровне около 800 тысяч военных в мирное время при финансовой поддержке партнеров, заключение двустороннего соглашения о безопасности с США и членство Украины в Европейском Союзе в определенный срок.

Отдельно рассматривается вариант участия европейских государств в рамках коалиции желающих, некоторые из них уже заявили о готовности разместить свои войска в Украине.

Теперь ключевой вопрос состоит в том, какие именно обязательства готовы взять на себя европейские страны и в какие сроки. Именно это, по данным издания, станет главной темой переговоров в ближайшие дни.

Украина же настаивает: без четких, юридически обязывающих гарантий безопасности, любое мирное соглашение рискует остаться только бумагой.

Напомним, европейские союзники готовятся утвердить планы гарантий безопасности после прекращения огня. В январе страны так называемой коалиции желающих во главе с Францией и Великобританией должны финализировать детали долгосрочной поддержки Киева — от возможного развертывания войск и сдерживающих механизмов до финансовой помощи и поставки вооружения. Европейские столицы также ожидают официального ответа Москвы на 20-пунктный план по завершению войны.