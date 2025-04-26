Мир будет, но не скоро: эксперт раскрыл новые детали переговоров

с: Мельник о шансе повлиять на позиции Трампа и новую роль Европы / © ТСН.ua

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Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что, несмотря на сложную ситуацию с переговорами, Украина имеет шанс улучшить свои позиции, а Европа все активнее включается в процесс.

Об этом он рассказал в интервью Мосейчук Podcast.

По словам Мельника, «американские горки» переговорного процесса еще не завершены и продлятся минимум несколько месяцев. Однако дипломат остается оптимистом.

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Он верит, что в ближайшее время Германия сможет вернуться к активному участию в переговорах после избрания нового канцлера Фридриха Мерца, запланированного на 6 мая.

«У нас есть шанс. Европейцы также его чувствуют. Если к процессу присоединятся Франция, Великобритания, Польша и другие партнеры, мы получим мощный европейский квартет союзников, разделяющих видение Украины относительно мирного договора», — отметил Мельник.

Он также подчеркнул, что Украина должна искать подходы к Дональду Трампу, ведь влияние его ближайшего окружения играет решающую роль в принятии внешнеполитических решений США.

«Сейчас пора мобилизовать все дипломатические ресурсы, чтобы донести до президента США нашу позицию», — добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время похорон Папы Римского Франциска в Ватикане пообещал, что не будет исходить из переговоров по мирному урегулированию в Украине.