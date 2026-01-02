Мир для галочки: почему Трамп давит на Украину и игнорирует детали войны

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в своем стремлении завершить войну в Украине руководствуется не глубинным пониманием конфликта, а желанием получить скорый политический дивиденд. Он не пытается разобраться в контексте событий, переоценивая собственные возможности или недооценивая российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение высказал политолог и международный аналитик Максим Несвитайлов в интервью «Телеграфу».

Эксперт отмечает, что Вашингтон фактически не скрывает поверхностного подхода к переговорному процессу. Даже в окружении Трампа, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, отмечали, что глава Белого дома не углубляется в детали, поскольку они его просто не интересуют.

«Это все безразлично для него. Главный результат — подписание мирного соглашения», — подчеркнул Несвитайлов.

То есть история конфликта, его предпосылки и экзистенциальная угроза для Украины остаются без внимания американского президента.

По словам политолога, для Трампа критически важно заявить миру: «Я подписал документ о завершении войны». Дальнейшее развитие событий и жизнеспособность такого соглашения его волнуют мало.

Аналитик провел параллели с другими международными конфликтами, где Трамп считал, что достиг мира, хотя впоследствии соглашения нарушались или страны возвращались к состоянию войны. Несмотря на это, Трамп искренне верит в свою силу и эффективность такой стратегии.

Наиболее опасным аспектом такой политики является выбор объекта давления. Несветайлов объясняет, что Трамп действует по привычной для себя схеме: давит на того, кто, по его мнению, слабее. В нынешней конфигурации такой стороной он считает Украину.

«Трамп считает нас слабыми, поэтому давит на нас. Поэтому происходит так, что когда россияне вываливают какие-то требования, он таков: „Ну, если Украина их выполнит, я подпишу это соглашение. Будет очень классно для меня, потому что я буду такой молодец“», — резюмировал эксперт.

Напомним, в США обостряется дискуссия по поддержке Украины. По словам президента Республиканского клуба Рональда Рейгана Бориса Пинкуса, в окружении Дональда Трампа распространяются нарративы, выгодные Кремлю, в частности из-за докладов разведки, которые умаляют агрессивные намерения Владимира Путина.

В то же время в Республиканской партии формируется мощная поддержка более жесткого курса в отношении России: в Сенате уже достаточно голосов для введения новых санкций, что может заставить Белый дом усилить давление на Кремль в ближайшее время.