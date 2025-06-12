Мир для Путина опаснее войны: El Pais рассказало, почему Россия не остановится

Владимир Путин. / © Getty Images

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На международной арене все громче звучит тезис о "заморозке конфликта". Часть западных игроков надеются, что Россию можно будет склонить к уступкам. Но переговоры в Стамбуле показали обратное: Кремль не готов снизить свои требования. В переданных Киеву предложениях Москва заявляет претензии на контроль над дополнительными территориями, требует демилитаризации Украины, ограничения внутренней политики и внешних связей.

Об этом пишет El Pais.

Президент России не планирует завершение войны — и дело не только в агрессивном стремлении унизить Украину, аннексировать ее территории или уничтожить как независимое государство. Одним из основных факторов является инстинкт самосохранения. Завершение войны стало бы для Путина крайне опасным шагом — не только из-за сложности интеграции оккупированных украинских регионов, но и из-за того, что оно лишит российский милитаристский режим центральной идеи, которая его поддерживает и легитимирует.

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Политическая и экономическая система России постепенно перестраивалась под нужды затяжного военного положения, и если у этой системы отнять войну как движущую цель, она может потерять устойчивость — или же на поверхность выйдут те конфликты, которые сейчас только скрыто тлеют: межрегиональные напряжения, в частности в республиках с нерусским населением, кризисы в экономике, подавлением гражданских прав и свобод под предлогом "государственной целесообразности", как ее трактует сам Кремль.

В этом контексте Украина для Путина, как отмечает издание, не добыча, а скорее “отравленная конфета”. Даже если Москва и дальше стремится сохранить так называемые новые территории — часть Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской области и Крым “живыми”, это потребует от России колоссальных инвестиций: восстановление разрушенной инфраструктуры, падшего жилого фонда и нормализация жизни на территориях, откуда массово уехало население.

Ранее Институт изучения войны писал, что западная военная помощь для Украины, особенно от США, остается ключевой для того, чтобы ВСУ могли добиваться решительных успехов на фронте и заставляли президента России Владимира Путина пересмотреть его теорию победы.