Президент Финляндии Александр Стубб / © Associated Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что перспектива мира для Украины сейчас ближе с начала полномасштабного вторжения.

Об этом информирует Bloomberg , ссылкой на заявление Стубба, заявившего, что мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с 2022 года.

По его словам, переговоры уже сформировали три отдельных документа.

Первый документ — рамочный, в нем изложено 20 пунктов, обсуждаемых европейскими лидерами. Стубб уточнил, что предыдущая версия соглашения содержала 28 пунктов, однако часть из них, которая касалась европейской безопасности, была «совершенно неприемлема» для Финляндии. Нынешняя редакция, по его словам, выглядит более приемлемой.

Второй документ касается гарантий безопасности Украины. Это направление обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинскими представителями и европейскими структурами безопасности.

Третий документ сосредоточен на послевоенном обновлении Украины.

На том же мероприятии выступил и бывший генсек НАТО, ныне министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что путь к миру заключается в изменении стратегических расчетов Кремля. По его мнению, лишь слишком высокая цена может заставить диктатора Путина пойти на реальные уступки.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа украинской делегации на переговорах в США была конструктивной, но обнаружила «непростые вещи, по которым еще предстоит поработать» .

Мы ранее информировали, что министерство иностранных дел Финляндии сомневается в успехе нынешнего «мирного плана», который может легитимизировать смену границ силой .